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Ирина Шейк вызвала отвращение у россиян

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Модель Ирина Шейк постоянно снимается для глянцевых журналов и модных домов. Кроме того, россиянка активно ведет соцсети и делится фотографиями.
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Накануне звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На снимке она сидит в неестественной позе и смотрит исподлобья мимо камеры.

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На Шейк платье горчичного цвета без рукавов. Кроме того, стилисты решили разнообразить амплуа Ирины, поэтому отрезали ей челку до середины лба. 

Декораторы свели количество реквизита в кадре к минимуму. С одной стороны виднеется парящая черная птица, с другой сидит белый пушистый пес.

Поклонникам фотография не понравилась: "Фото не очень", "Сразу вспомнила ужастик "Звонок", "Похоже на постер фильма ужасов", "Как с похмелья", "Кадр сделали ужасный", "Чумазенькая Ирка..."

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

"Почему ты такая страшненькая?" – язвительно поинтересовался пользователь Сети.

Напомним, что в мае стало известно о расставании модели с голливудским актером Брэдли Купером. В отношениях, которые длились четыре года, у пары родилась дочь. Экс-супругам удалось договориться о вопросах опекунства без вмешательства суда. 

Автор: 19 августа 2019, 10:53
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