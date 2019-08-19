Ирина Шейк вызвала отвращение у россиян

Накануне звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На снимке она сидит в неестественной позе и смотрит исподлобья мимо камеры.
На Шейк платье горчичного цвета без рукавов. Кроме того, стилисты решили разнообразить амплуа Ирины, поэтому отрезали ей челку до середины лба.
Декораторы свели количество реквизита в кадре к минимуму. С одной стороны виднеется парящая черная птица, с другой сидит белый пушистый пес.
Поклонникам фотография не понравилась: "Фото не очень", "Сразу вспомнила ужастик "Звонок", "Похоже на постер фильма ужасов", "Как с похмелья", "Кадр сделали ужасный", "Чумазенькая Ирка..."
"Почему ты такая страшненькая?" – язвительно поинтересовался пользователь Сети.
Напомним, что в мае стало известно о расставании модели с голливудским актером Брэдли Купером. В отношениях, которые длились четыре года, у пары родилась дочь. Экс-супругам удалось договориться о вопросах опекунства без вмешательства суда.
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