Ирина Шейк бросила ребенка ради вечеринки

Бизнесвумен вместе со своей мамой и дочкой Леей отправилась на Ибицу. Там их и застукали назойливые папарацци. Журналисты запечатлели Ирину на пляже. На ней был костюм из топа и мини-юбки с ярким узором от Versace. Образ дополнила сумка того же бренда.
Вместе с мамой они шли по побережью, держа за руки малышку. Родительница модели предпочла для прогулки бежевые брюки с цветочным принтом и белую рубашку. Юная наследница красовалась в полосатом слитном купальнике.
К слову, помимо пляжного отдыха Шейк активно посещает светские мероприятия. Ее неоднократно видели в компании друзей. Как стало известно, в один из дней она отправилась на ночную вечеринку. Для этого ей пришлось оставить маленькую дочку под опекой бабушки.
Напомним, несколько месяцев назад звезда разорвала отношения с известным голливудским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею. Ходило много слухов о причине расставания, но точных данных до сих пор нет. Тем не менее, бывшим влюбленным удалось договориться о совместной опеке над ребенком без вмешательства суда.
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