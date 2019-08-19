Цымбалюк-Романовская оплакивает 83-летнего Джигарханяна

Родившая сына Татьяна Гудзева уверяет, что отец ее ребенка – Прохор Шаляпин. Она даже записала малыша в метрике на его фамилию и имя. Певец же требует ДНК-экспертизы и говорит: "Я не очень верю в эту беременность и никакого отношения к этому ребенку не имею. Я верен Виталине, я ее очень люблю". А что думает сама Цымбалюк-Романовская? С этим вопросом к ней обратился корреспондент "Дни.ру".

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