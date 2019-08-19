Цымбалюк-Романовская оплакивает 83-летнего Джигарханяна

"Я рада за всех, у кого рождаются детки, – заявила киевская пианистка. – Но, думаю, в конце концов настоящие родители разберутся, чей это ребенок".
У Цымбалюк-Романовской сегодня другие заботы – она оплакивает перенесшего операцию экс-супруга. В обоих еще сильна обида, но Виталина не может не думать о человеке, с которым была так счастлива. "Очень переживаю за здоровье бывшего мужа. Знаю, как он ненавидит больницы и чужих людей рядом", – отметила она.
Ранее в интервью "Дни.ру" бывшая жена Джигарханяна заявила: "Я уверена, что, если бы мы встретились, Армен Борисович меня бы не узнал. Вернее, не смог бы назвать мои фамилию, имя и отчество. Впрочем, не только мои, наверное. Провалы в памяти начались еще при мне, хотя тогда мы могли это скрывать. Не знаю, что с ним делают так называемые друзья, но он резко сдал. В мозге, как я понимаю, происходят уже необратимые, к сожалению, изменения".
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Их союз длился с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го. После разрыва отношений народный артист заявил, что в его жизни "произошли не очень хорошие процессы", а Виталина нанесла ему "много несправедливой боли". Актер уверял, что не готов простить и не желает ее видеть, так как "она – вор, а не человек". Сама же Виталина Цымбалюк-Романовская говорит, что зла не держит на бывшего мужа и благодарна ему за каждый день.
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