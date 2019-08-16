Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 августа 2019 года

Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
Анастасия Волочкова разбилась при возвращении из Греции, где проводила отдых. К скандально известной балерине приехала единственная дочь Ариадна.
Анастасия Волочкова улетела в Грецию сразу после того, как презентовала спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". Артистка репетировала по восемь часов в день. Усилия не прошли даром: постановка состоялась с шумом, а на отдыхе Анастасия демонстрировала стройную фигуру в малюсеньких купальниках.
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