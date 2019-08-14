Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года

После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей
То и дело в СМИ появляются сообщении о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Повод не доверять этому союзу когда-то дала сама ведущая. Несколько лет назад, когда их дочь Теона была еще совсем крошкой, Ксения разразилась в соцсети откровенным постом, в котором поделилась бедой: она уличила мужа в измене. Тогда встал вопрос о разводе. Неизвестно, какими методами, но Курбану Омарову удалось вымолить прощение, и теперь семья снова счастлива.
Тем не менее, периодически в Сети появляются данные о расставании пары. Якобы Курбан продолжает изменять жене, а блогер Лена Миро, известная своими ехидными постами в ЖЖ, и вовсе называет его альфонсом. Сама Ксения Бородина к таким публикациям относится терпимо. Даже подтрунивает.
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