Звезды "Дома-2" устроили дебош в ночном клубе

У всех парней серьезные неполадки в личной жизни. Яббаров, Рудаков и Безус накануне расстались со своими избранницами. В отношениях Сороки кипят страсти: пара скандалит почти ежедневно.
Парни, видимо, решили отвлечься от переживаний, поэтому отправились сугубо мужской компанией на вечеринку в ночной клуб. Однако молодые люди перебрали с алкоголем и вскоре начали буянить.
В Instagram-аккаунте Леши появилось фото, сделанное в злополучную ночь. "Что происходит у Ильи с Аленой? Что происходит у Артема с Голд? Что происходит у Никиты с Алиной? Я не знаю. Но знаю точно, что, когда мы выбираемся на тусу, охрана нас выводит по одному. Поднимите руки, кто из вас видел наш дебош?" – написал участник телестройки.
"Палата номер шесть", – вынесла вердикт одна из поклонниц.
Остальные подписчики тоже ополчились на героев "Дома-2". "Обезьянам не дано отдыхать цивилизованно! Но еще кричать про свой дебош... Вы дегенераты!", "Что за дебилизм – высовывать свои языки? Вроде взрослые люди, а поведение хуже, чем у подростков!", "Лоботрясы", "И это мужики? Стоят пацанята – с лицом мужчин и мозгами детей", – накинулись на звезд скандального телепроекта критики.
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