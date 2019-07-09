Внезапно: вторым мужем Цымбалюк-Романовской стал известный артист
После расставания с Арменом Джигарханяном Виталина Цымбалюк-Романовская буквально наслаждается самостоятельностью: много путешествует, гуляет, посещает светские мероприятия, снимается в различных ток-шоу и даже попробовала себя в качестве певицы.
Несмотря на то, что ее имя то и дело мешают с грязью, Виталина старается не обращать на ненавистников внимания. Не раз в интервью она утверждала, что наконец может позволить себе делать что хочет. На днях Цымбалюк-Романовская отправилась в Сочи. Да не одна. Компанию ей составил певец Прохор Шаляпин.
Артисты сошлись вскоре после того, как Виталина рассталась с Арменом Джигарханяном. Теперь Цымбалюк-Романовская и Шаляпин много проводят времени вместе: путешествуют, снимаются в телевизионных передачах, дают интервью. Поклонники убеждены: свадьба не за горами.
Однако в свежей публикации на своей страничке в Instagram Виталина сделала внезапное объявление. Она назвала Прохора Шаляпина мужем. "Сегодня я по настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа 😂 Но на этот раз вроде обошлось 😅@shalyapin_official покорил вежливостью и обаянием😇 ", – написала Виталина Цымбалюк-Романовская.
Означает ли это, что артисты оформили отношения, пока неизвестно. Впрочем, ходят слухи, что роман Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской лишь инсценировка.
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