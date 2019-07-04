"Только мудрый Максим промолчал": "Свиту" Примадонны вывели на чистую воду
"Я не пойму, а почему так резко артисты возбудились по теме проезда по перрону Пугачевой? У нас что, внеурочный "Голубой огонек" случился летом? Почему все его участники так активны? Разве Примадонне что-то грозит за этот проезд?" – задался вопросами эксперт в беседу с "Дни.ру". Он считает, что проблемы могут быть только у начальника вокзала.
"Не сама же она калитку открыла и заехала на перрон. Вообще, конечно, Алла Борисовна – это прекрасный маркер для артистов. Чуть услышат они о том, что "Пугачеву обижают" и сразу выставляют редуты в ее защиту", – отметил Вадим Манукян. При этом он подчеркнул, что защищать ее не от кого, потому что на нее никто не нападает, а хейтеры в Интернете ее никогда любить и не будут.
Эксперт вывел знаменитостей на чистую воду: возможно, таким образом многие хотели лишний раз пропиариться. "Конечно, "королева" она виртуальная, но правами себя наделила вполне реальными. Да и "свита" всегда на подхвате, как видно. Отлученный от престола "король" российский эстрады Филипп Киркоров тоже не забыл высказаться. Только мудрый Максим (Галкин – Прим. ред.) как всегда в подобных ситуациях промолчал, молодец", – заключил Вадим Манукян.
Ранее Филипп Киркоров в беседе с телеканалом "Звезда" прокомментировал выезд машины с Аллой Пугачевой на платформу Рижского вокзала. "Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить!" — заявил артист. По его мнению, "это некрасиво обсуждать". Он подчеркнул, что Алла Пугачева прожила большую звездную жизнь и своим трудом заслужила к себе особое отношение.
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