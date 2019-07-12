Потерявшего голову Крида жестоко избили на съемочной площадке
Дебют Егора Крида не прошел гладко. В одной из сцен фильма "(НЕ) Идеальный мужчина" партнер рэпера так увлекся, что по-настоящему дал музыканту в глаз. Помощникам пришлось закапывать Егору лекарство, чтобы не случилось воспаления.
Первый фильм с участием Егора Крида – это фантастическая комедия режиссера Марюса Вайсберга. Действие ленты "(НЕ) Идеальный мужчина" разворачиваются в ближайшем будущем, где роботы стали неотъемлемой частью повседневной реальности. Внешне они неотличимы от людей. К тому же герой Крида – в отличие от исправных сородичей – получил способность чувствовать страхи окружающих его людей.
В результате ненормальное для робота поведение становится причиной множества неприятностей для героя рэпера. В частности, его избивает начальник компании, производящей разные модели андроидов. Разъяренный директор в исполнении Максима Лагашкина и нанес Егору Криду роковой удар.
Партнерами Егора Крида по съемкам стали Артем Сучков и Роман Курцын. А с героиней Юлии Александровой персонажа рэпера связывает любовная линия. Крид признается, что и сам "очень сильно полюбил" свою партнершу.
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