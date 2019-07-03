84-летнюю Фрейндлих доставили в роддом
Встретить молодую мать с малышом из роддома пришла большая компания. У дверей родильного дома внучку знаменитой актрисы ждали муж Алексей Мышинский, мать, друзья, а также Алиса Фрейндлих.
Близкие постарались создать атмосферу праздника в честь пополнения в семействе. Анна Тарасова поделилась на своей странице в Instagram снимком с выписки из роддома. На фотографии счастливый отец в окружении друзей и родственников держит сверток с малышкой.
Внучка Алисы Фрейндлих также опубликовала трогательное фото крошечных ручек, отметив в комментариях, что она и ребенок чувствуют себя замечательно. Анна Тарасова поблагодарила всех за поздравления и выразила признательность супругу за то, что был рядом и поддерживал.
Поклонники продолжают поздравлять внучку Алисы Фрейндлих и гадают, как же назовут новорожденную. Как писали "Дни.ру", Анна Тарасова родила ребенка в ночь на 28 июня.
Отметим, внучка Алисы Фрейндлих до последнего скрывала беременность. Напомним, родственница артистки вышла замуж за Алексея Мышинского в 2017 году.
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