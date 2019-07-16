Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова

Гарик Харламов ответил на критику в свой адрес привычным способом: шоумен опубликовал новый пародийный ролик. теперь творчеством юмориста охвачены обе ведущие программы "Давай поженимся".

Новый удар по передаче "Давай поженимся" Гарик Харламов нанес с помощью Наташи Королевой. Ролик начинается с клипа певицы "Маленькая страна" – и внезапно строчка припева рифмуется с тем самым непечатным словом, которое высмеивает в своих произведениях шоумен. Произносит его, конечно, Лариса Гузеева.

Ролик всего за 3 часа собрал больше 700 тысяч просмотров. Комментаторы, в основном, благодарят юмориста за доставленные положительные эмоции. Однако, как известно, творчество Гарика Харламова не всем по душе.

Видео в Instagram Гарика Харламова стало ответом на критику, прозвучавшую в адрес юмориста из уст Розы Сябитовой – соведущей Ларисы Гузеевой. Телесваха в недавнем интервью заявила, что у ребят из Comedy Club творческий кризис.

"Хотя они очень талантливые, но, видимо, просто уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что это смешно. Это непрофессионально", – приводит слова Сябитовой "Комсомольская правда".

Один из роликов, где Гузеева употребила нецензурное выражение (им обычно называют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации), стал настоящим хитом интернета. При этом в конечную версию программы "Давай поженимся!" выражение не попало. Однако кто-то слил этот фрагмент в соцсети, а Гарик Харламов просто не мог пройти мимо.