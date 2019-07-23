"Заплывший и обрюзглый": сына Сябитовой разнесли за внешний вид

Сегодня, 23 июля, первенец знаменитости празднует 30-й день рождения. Роза Сябитова решила поздравить наследника в личном аккаунте в Instagram.
"Сегодня у моего сына День рождения! Ему исполнилось 30 лет. Дорогой, сынок! Что можно пожелать своему ребенку – пусть Бог бережет тебя в любых трудностях! Будь здоров и счастлив. Знай, что я всегда рядом, и поддержу тебя во всех твоих начинаниях. Люблю тебя, мой дорогой мальчик! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда "Давай поженимся!", сопроводив текст фотографией Дениса.
Большинство поклонников Розы Сябитовой присоединились к поздравлению.
Интернет-обыватели пожелали наследнику звезды долгих лет, материального
благополучия и большой любви.
К слову, не все пришли на страницу к телесвахе с позитивными мыслями. Недоброжелатели в пух и прах разнесли Дениса. Отмечалось, что отпрыск знаменитости избалован, в 30 лет выглядит на все 50. Мужчине предлагали сменить стрижку и имидж в целом, советовали заняться спортом и сесть на диету.
"Нашли красавца. В тридцать лет так выглядеть. Распустил себя и прическу надо изменить", "30 лет, ума нет", "Похудеть надо", "Да уж, надо как то про спорт задуматься))) или меньше кушать, хотя вылитый татарин!", "Я думала 50 лет 🤔🤔", "Когда же он женится, сама сваха же!", "Не красивые дети у розы 🤦♀️", "Пусть поменяет стрижку или имидж в целом", "С виду очень какой то заплывший и брюзглый😈уж извините Роза,сами своих деток балуете,а другим советы даете как правильно всем нам жить, начните с со своей семьи👅", – писали подписчики Розы Сябитовой.
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