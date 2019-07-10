Рапунцель дала пинка вернувшемуся в "Дом-2" Яббарову

Алена Рапунцель выгнала Илью Яббарова с "Дома-2". Вернувшийся было на проект для "восстановления отношений" Яббаров пакует чемоданы после грандиозной истерики, которую закатила возлюбленная.

Алена Рапунцель признается, что чувства к Илье у нее остались. Однако звезда "Дома-2" уверена, что у них ничего не получится – по ее словам, Яббаров разбил всю любовь.

Надо отметить, что возвращение Яббарова на проект восприняли скептически все участники – и даже ведущие. После того, как Илья заявил, что пришел не для того, чтобы строить новые отношения, а восстановить старые, ведущий Влад Кадони спросил его, как скоро ждать на проекте Риту Ларченко.

Яббарова эта ремарка вывела из себя, он начал кричать, что может в любой момент собрать вещи и уйти. Тут уже Алена Рапунцель заявила, что она его не держит.

Алена Рапунцель позже призналась, что не верит в искренность чувств Ильи – мол, он просто использует ее для того, чтобы задержаться на проекте после скандального ухода. Молодая мама заявила, что Яббарову нужно уйти за периметр – построить нормальную семью им не удастся.

"Мужик – проститутка. Я сказала, он не будет жить со мной. У меня будет нормальный мужик... Иди к своей бабе. Он мне всю любовь разбил. Всю за это время", – кричала Алена Рапунцель, не реагируя на попытки других участников ее успокоить.

Яббаров тем временем собирал вещи. Илья заметил, что ночью у него с Аленой Рапунцель было все нормально, они занимались любовью. Из-за чего начался конфликт, мужчина так и не понял.