Яббаров закатил позорную истерику после ухода из "Дома-2"

Молодой человек после ухода с телестройки стал героем программы "Бородина против Бузовой". Ведущие Ксения Бородина и Влад Кадони вместе с экспертами обсуждали отношения звезд шоу "Дом-2" Ильи Яббарова и Алены Рапунцель.

Ксения заявила, что очень рада воссоединению Ильи и Алены. Кадони же к этому отнесся довольно скептически. Он был уверен, что Рапунцель после предательства Яббарова пришла к правильным выводам, но выяснилось, что звезда шоу "Дом-2" продолжает любить экс-жениха.

Кроме того, покидая телестройку, Илья заявил, что его нога никогда больше не ступит на Поляну. Однако ранее Бородина сообщила в Instagram, что Яббаров возвращается в шоу "Дом-2". Это подтвердил на своей странице в соцсети и сам участник шоу "Дом-2".

Влада Кадони поддержал телеведущий Константин Иванов. "Мужчина должен держать свое слово – это прежде всего. В том числе и не возвращаться на проект", – заявил эксперт. Эти слова вывели Илью из себя: он устроил настоящую истерику и начал обзываться.

"Слушай, ты, клоун в очках! Слушай, ты! Ты сюда приходишь и мне говоришь! Вопросы мне не задавай! Сидишь ты тут... Ты негодяй, мошенник, предатель! Пришел лично на мне хайпануть! Пошел ты!" – разорался Яббаров. Рапунцель поддержала любимого. "Печально, что вы лучше бы променяли свою семью и сдержали слово", — заявила звезда шоу "Дом-2".