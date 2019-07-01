Стала монашкой: дочь Салтыковой девять лет живет без секса

Алисе, единственной дочери певицы Ирины Салтыковой, уже 31 год. Но она не замужем и, кажется, не планирует выходить.

"У меня в принципе нет потребности в браке, в мужчине, – божится единственная дочка Салтыковой. – Последний раз он был у меня девять лет назад. Нет ни времени, ни энергии на отношения". Дочь исполнительницы хита про серые глаза фактически стала монашкой и не пользуется своим молодым телом...

"К тому же мне хочется партнера, а не человека, который будет относиться ко мне как к ребенку, – продолжает живущая девять лет без секса Салтыкова. – Мужчинам со мной тяжело – не разрешаю себе помогать. Даже линолеум дома сама клала. Про "вкрутить лампочку" вообще молчу. Розы, свидания, подарки мне не нужны. Деньги чужие – тоже. Могу сама себе купить все, что захочу, и оплатить счет в ресторане".

А как же в таком случае независимая Алиса планирует стать мамой? "XXI век на дворе – есть куча возможностей завести ребенка без мужчины, – отвечает Салтыкова. – Рожать в 19, чтобы ребенку жрать было нечего, – это лучше? Не знаю, будут ли дети в моей судьбе... Я их очень люблю и считаю, что дети заслуживают хорошую семью и достойного отца. Того, кто безвозмездно любит своих детей и никогда их не бросит. И дело не в финансовой помощи, а во во внимании. Даже если пришлось развестись".

Впрочем, нищета возможным внукам Ирины Салтыковой не грозит. "Я – обычный человек, мне главное, чтобы на еду хватало", – заявила девушка в интервью "Экспресс газете". – А вот моя мама – богатая".