Малахов сообщил о болезни маленького сына

Андрея Малахов рассказал о своем полуторагодовалом сыне Александре. Его слова произвели впечатление на двух известных актрис.

О личной жизни любитель покопаться в грязном белье знаменитостей Андрей Малахов предпочитает не распространяться. Однако в программе "Привет, Андрей!" шоумен нарушил правило. Новый выпуск был посвящен легендарной артистке Ирине Муравьевой. Та спросила у Андрея, как поживает его маленький сын Александр.

"Нашему мальчику полтора. В минувшие выходные он научился нажимать на поливальный шланг и до такой степени дополивался, что у него сегодня температура 38", – сообщил Малахов.

Ирина Муравьева и сидевшая рядом с ней актриса Татьяна Васильева одновременно охнули. Однако Андрей сохранил оптимизм. Телеведущий с улыбкой рассказал, что всю ночь мальчику ставили свечки, но зато он полил все, что можно и нельзя.

О том, что в семье скандально известного шоумена и его супруги Натальи Шкулевой грядет пополнение, стало известно, когда женщина уже не могла прятать живот. Сын пары появился на свет в ноябре 2017 года.

О ребенке Малахов говорит редко и мало. В марте на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" он признался, что очень ждал этого малыша и был счастлив сообщить о его появлении своей матери Людмиле Николаевне. Ведущий жалеет, что его отец Николай Дмитриевич не дожил до этого момента.

Андрей Малахов с женой тщательно следят за здоровьем сына, в частности за его питанием. "Наташа следит, чтобы он не перебарщивал с хлебом, потому что, как все маленькие дети, он любит покушать то, что нельзя. У него вечером даже небольшая диета, потому что нам 1,3, а мы весим 15 килограммов, что чуть-чуть многовато" – рассказал телеведущий.

