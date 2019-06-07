Никто не дает: участник шоу "Дом-2" не может сдерживаться
В Сети опубликован анонс очередного выпуска реалити. В кадре Артем Сорока, который сейчас находится на Сейшельских островах, идет вдоль бассейна к новенькому участнику. Звезда шоу "Дом-2" явно провоцирует другого резидента телестройки.
Судя по всему, Артема очень интересует девушка новенького участника, и он не придумал ничего лучше, чем проявить агрессию к сопернику. Сорока не мог сдержать эмоций, его буквально трясло от злости.
Такое поведение звезды шоу "Дом-2" поклонники посчитали недостойным. Интернет-обыватели призывают выкинуть его из проекта.
"Сорока провокатор!!! Гнать его!!! Психически неуравновешенный!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уберите шерстяного сороку он уже с ума сходит,не кто ему бедолаге не дает😂😂", "Вот честно не могу понять,за какие такие заслуги Сороку держат на проекте🤷🏻♀по мне так ему уже давно пора домой картошку полоть", – писали фанаты шоу "Дом-2".
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