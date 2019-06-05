Сергей Селин положил глаз на несовершеннолетнюю

Актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в телесериале "Улицы разбитых фонарей", стал гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Там он рассказал о внезапных подробностях своей личной жизни.

В возрасте 50 лет звезда оставил жену, с которой прожил 22 года ради молодой девушки. Та в буквальном смысле годилась ему в дочери.

Они с Анной впервые увиделись в Университете МВД, куда актер приехал с творческой встречей. Девочке на тот момент не было и 18 лет. В последствии Селин долго скрывал свои чувства, но любовь к юной девушке оказалась сильнее.

Узнав о романе супруга, его жена Лариса пришла к молодой избраннице серьезно поговорить. Женщина не на шутку напугала любовницу мужа.

В скором времени Сергей подал на развод и сделал официальное предложение руки и сердца юной девушке. Та с радостью его приняла, и они поженились. В 2010 году Анна родила мужу дочь Марию. Еще через два года на свет появился сын Макар.

Отметим, после развода с первой женой знаменитость почти все оставил бывшей жене и ребенку. Ларисе досталась отремонтированная двухкомнатная квартира, а также четырехкомнатная в Турции. А сыну Селин купил 120-метровую трешку, новую спортивную Mazda и бизнес. Кроме того, звезда до сих пор ежемесячно отправляет бывшей супругу кругленькую сумму.