"Он только мычит": стало известно о состоянии вернувшегося с того света актера из "Убойной силы"
Актер почти два месяца находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. После серьезной черепно-мозговой травмы и последующего кровоизлияния в мозг Евгений Борисович впал в кому. Также известно, что у него были сломаны ребра. После экстренной операции 66-летний Леонов-Гладышев буквально вернулся с того света.
Теперь звезде сериала "Убойная сила" необходима реабилитация и дорогостоящее лечение. О том, что семье нужны деньги, поведал сын актера Артем. По его словам, только сиделке им проходится платить 66 тысяч рублей.
Рассказали о состоянии Евгения Леонова-Гладышева и его коллеги. "Был у него в больнице. Состояние тяжелое, разговаривал очень плохо. Я спрашивал у него: "Жень, все нормально? Что-то надо?" Он только мычит..." – цитирует Сергея Селина Teleprogramma.pro. В свою очередь Андрей Федорцов сообщил, что актеры уже собирают деньги на лечение.
ЧП со знаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав на улице. Была версия и о том, что на Леонова-Гладышева напали неизвестные, ударив по голове. Заслуженный артист России Сергей Кошонин заявил, что инцидент не носил криминальный характер.
Мужчина отметил, что время не лечит
Бывшая жена Джигарханяна уверяла, что воровкой не является
Телеведущая высказалась о бывшем возлюбленном
Супруга Михаила Шаца опубликовала пикантный кадр