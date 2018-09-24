"Он только мычит": стало известно о состоянии вернувшегося с того света актера из "Убойной силы"

Евгению Леонову-Гладышеву, пришедшему в себя после комы, требуется дорогостоящее лечение. Об этом сообщили его коллеги-артисты.

Актер почти два месяца находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. После серьезной черепно-мозговой травмы и последующего кровоизлияния в мозг Евгений Борисович впал в кому. Также известно, что у него были сломаны ребра. После экстренной операции 66-летний Леонов-Гладышев буквально вернулся с того света.

Теперь звезде сериала "Убойная сила" необходима реабилитация и дорогостоящее лечение. О том, что семье нужны деньги, поведал сын актера Артем. По его словам, только сиделке им проходится платить 66 тысяч рублей.

Рассказали о состоянии Евгения Леонова-Гладышева и его коллеги. "Был у него в больнице. Состояние тяжелое, разговаривал очень плохо. Я спрашивал у него: "Жень, все нормально? Что-то надо?" Он только мычит..." – цитирует Сергея Селина Teleprogramma.pro. В свою очередь Андрей Федорцов сообщил, что актеры уже собирают деньги на лечение.

ЧП со знаменитостью случилось в августе. Он получил черепно-мозговую травму, упав на улице. Была версия и о том, что на Леонова-Гладышева напали неизвестные, ударив по голове. Заслуженный артист России Сергей Кошонин заявил, что инцидент не носил криминальный характер.