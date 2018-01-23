Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой

Популярный актер Сергей Селин стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Ведущий задал вопрос о прежней семье артисту, и тот не смог сдержать эмоций.

Сергей Селин был женат дважды. Первый раз он женился в 1987 году. Его избранницей стала актриса Лариса Салтыкова. Они прожили 20 лет. Она подарила ему сына Прохора. Однако десять лет назад они расстались. Как объяснял Селин, они с Салтыковой были слишком разными.

Второй раз актер женился три года назад. К этому времени возлюбленная Анна подарила ему двух детей. На передаче "Судьба человека" ведущий Борис Корчевников сильно задел Сергея Селина, когда сравнил его уход из семьи с тем, что его собственный отец, которого он не знал, тоже когда-то оставил их с матерью.

"Это ни в какие сравнения не идет! Я оставил сына в трехкомнатной 120-метровой квартире. Это называется оставил?! Многие отцы так оставляют? С образованием – учился на финансово-экономическом факультете. Оставил с "Маздой" спортивной новой, с бизнесом, который я сам создал? Жену – в классной двухкомнатной отремонтированной квартире и четырехкомнатной в Турции. Это называется я оставил?! Отец, который взял и оставил все своим родным. И никаких ассоциаций у меня не возникло с моим отцом. Вот он тогда меня оставил!" – эмоционально высказался Селин.

Зрители в зале поддержали возмущенного артиста аплодисментами. Селин не успокоился. Он сказал: "Я открою маленький секрет. Моя бывшая супруга и сегодня получает значительную сумму с моих доходов. По сей день. Мы уже не женаты десять лет. У нас был такой договор. Это моя добрая воля".

Напомним, Сергей Селин женился второй раз 14 февраля 2015 года. До бракосочетания супруга артиста успела родить ему дочь Машу и сына Макара. Несмотря на общих детей, влюбленные не торопились под венец. Торжественная церемония состоялась в одном из загсов Санкт-Петербурга. Для медового месяца молодожены выбрали Доминикану.