"Постоянно целуется и обнимается": Немоляева сообщила Корчевникову о ревности

Светлана Немоляева стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артистка рассказала о муже.

Знаменитость много лет была замужем за известным актером Александром Лазаревым. С избранником Светлана Немоляева познакомилась в Театре имени Маяковского.

"Я пришла в театр на прослушивание. Хотела подыграть одному своему приятелю. В этот же день и в тот же час пришел на прослушивание Саша Лазарев. Это была рука судьбы", – рассказала звезда в программе "Судьба человека".

Немоляева отметила, что Лазарев сразу стал за ней ухаживать. Позже несчастный случай, который произошел с Александром на съемках, их очень сблизил. Артист сломал ногу, и Светлана стала его проведывать.

"Приезжала, его навещала, сидела с ним, мы любезничали. У меня была соперница. Тогда в него все были влюблены. Его навещала Варя Арбузова. Мы потом с ней сдружились. Весь театр ждал, когда же мы наконец поженимся. Мы целовались в темных уголках, мы оба очень плохо видели, поэтому нам казалось, что нас никто не замечает, но все видели", – рассказала Немоляева ведущему шоу "Судьба человека".

Артистка отметила, что в их жизни с мужем, с которым она прожила до его смерти в 2011 году, были разные периоды. Как-то Светлана приревновала избранника к коллеге по цеху Татьяне Дорониной.

Лазарев и Доронина снимались в фильме "Еще раз про любовь". Увидев картину, Немоляева вышла из себя.

"Я сказала Саше: "С меня хватит. Больше я ее смотреть не буду". Мне было неприятно наблюдать, как он постоянно целуется и обнимается с Татьяной Дорониной", – поведала артистка.

После Борис Корчевников продемонстрировал фрагмент интервью с Дорониной. Артистка очень тепло отзывалась о Лазареве и Немоляевой. "Я благодарна судьбе, что свела меня в одной из любимых работ с Сашей. Он был просто идеален. При этом он очень любил свою жену. Светлана постоянно была ему нужна рядом", – процитировали Доронину в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".