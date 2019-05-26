"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
Творческая встреча со Светланой Немоляевой в знаменитой железноводской Пушкинской галерее собрала аншлаг. Актриса рассказывала про детство, семью, карьеру, съемки в фильмах "Служебный роман" и "Гараж". В последнем ее партнером стал Валентин Гафт, сыгравший председателя правления кооператива Сидорина. С тех пор их связывает крепкая дружба и партнерство на экране.
Накануне отъезда на кинофестиваль в Железноводск Светлана Немоляева снималась в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия". Каково же было ее удивление, когда в студии появился 83-летний Гафт! "Я была просто поражена, поскольку знаю, что Валя нездоров, что он не может ходить и ездит на коляске, – рассказала Светлана Владимировна. – Но что значит товарищеское отношение! Валя приехал, несмотря на болезнь".
"Я знаю, как ему было сложно, невыносимо сложно, – вздыхает Немоляева. – Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо – быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез. Я бесконечно ему благодарна. Он говорил какие-то слова, вспоминал наши роли в разных проектах. Такие партнеры, конечно, – счастье по жизни!"
На кинофестивале "Герой и время" Светлана Владимировна призналась, что хотела бы, чтобы и у ее талантливой внучки Полины Лазаревой были такие же верные друзья и замечательные коллеги – ее карьера только начинается!
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