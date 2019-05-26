"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Воскресенье 26 мая
Лента новостей
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
15:46
Москвичей предупредили об июльской жаре на следующей неделе
14:20
Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов
13:58
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
13:47
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
13:23
На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
11:54
"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина
11:34
Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы
11:06
Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
10:58
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
10:34
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
10:19
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
10:08
Зеленского предупредили о серьезной опасности
07:30
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
06:35
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
03:12
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
01:08
Бородина устроила разборки после выходки дочери
23:16
Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание
20:36
Расторгуева поймали на глупом копировании
18:30
Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
17:58
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
17:48
Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
16:56
Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране
16:45
Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
16:15
В Москве при жутком пожаре погибли два человека
15:32
Королева раскошелилась на "платье девственности"
15:12
"Тошнит от этой мерзости": устроившую разврат Бузову закидали камнями
14:52
Ольгу Серябкину терроризирует маньяк
14:17
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
14:00
В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости
13:36
Куда Рудковская дела деньги младшего сына
13:01
Умер лауреат Нобелевской премии
12:57
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
12:31
Жуткое землетрясение застало Плющенко врасплох
12:03
Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами
11:50
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
11:23
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
11:20
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
10:37
Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"
10:16
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
08:34
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
06:27
"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
04:08
"Скатерть-самобранка": Наталья Водянова обескуражила странным нарядом
02:16
Ученые нашли способ вылечить рак мозга
01:36
Совет на выходные
00:03
У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник
23:32
Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"
22:00
Дочь Серова впервые официально представила мужа
21:59
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
21:47
Соскучившаяся по вниманию Борисова прихорашивается перед ухажером
21:46
Наперсточники: руководству "Евровидения" указали на дверь
21:39
Получившая миллионы Канделаки расскажет о съемках в порно
21:22
Лидер движения "Наше Измайлово" обвинил Навального и Соболь в беспринципности
21:20
Москвичей предупредили о грозе и ливне
20:41
На северо-востоке столицы турист угнал такси
20:36
Володин озвучил рецепт эффективного развития экономики
20:25
19-летняя дочь Маликова нашла замену сыну миллиардера
20:02
Дума проведет парламентские слушания по развитию цифровой экономики
20:00
Госдума даст толчок развитию цифровой экономики
19:49
В центре Лиона прогремел взрыв
19:46
Леру Кудрявцеву заподозрили в связи с вице-канцлером Австрии
19:35
"Было дело": Тодоренко порассуждала об изменах мужу
19:34
Москвич угодил в больницу из-за кошки
19:06
"Подальше от Украины": новое уголовное дело толкает Порошенко к бегству
18:56
У самолета "Аэрофлота" SSJ-100 нашли 30 пробоин
18:34
"Возьми меня, Гоген": Солнцев нашел равноценную замену жене-старушке
18:22
Тимати наступил на горло собственной песне ради мертвого друга
18:08
В детском саду под Костромой на девочку упало пианино
18:02
Оглашен приговор сбежавшему от прокуратуры Порошенко
17:54
Знаменитый хоккеист скончался в возрасте 62 лет
17:43
"Мой глаз перестал видеть": иссохший сын Васильевой ослеп
17:37
Кошкина проговорилась о романе с известным спортсменом
17:28
"Мучение и одиночество": Боярский высказался о судьбе дочери
17:26
Известного рэпера избили в столичном клубе
17:06
Взявшуюся за бутылку Бузову обвинили в показухе
16:54
Жительницу Москвы зарезали из-за ревности
16:27
Путин поставил на место распустившего язык Зеленского
16:27
"У нас первая любовь": Киркоров сделал важное заявление
16:05
"Куда ты тявкаешь": Водонаева огрела болтающую лишнее Дакоту
16:04
В омской школе на детей рухнул потолок
15:49
Объявившийся Крид оправдался за огромные долги
15:44
Объявлено о вхождении Украины в состав России
15:42
В Пулково пенсионерка упала с трапа
15:39
Названы смертельные сигареты
15:28
В Башкирии водитель иномарки сбил ребенка
15:17
Лобода впервые показала повзрослевшую младшую дочь
15:11
Юлия Пересильд пляшет под дудку 10-летней дочери
14:57
Старый друг публично плюнул в лицо истерящему Лукашенко
14:57
Модель шокировала надетым "задом наперед" купальником
14:57
"Пьяный в дым": Порошенко пережил очередное унижение
14:52
Мама одобрила: Корчевников сделал предложение Чеховой прямо на съемках
14:51
"Сами прикормили": обнаглевшая лиса забрала шашлык у отдыхающих
14:47
Как Пугачева и дети живут после расставания с Галкиным
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года
14:19
Слезы на глазах: у Терезы Мэй после отставки сдали нервы
14:16
"Будь мужиком!": Кравец в ужасе от устроенной любовником Началовой вакханалии
14:08
Звезда Голливуда раскрыла детали страшной аварии
14:01
Плохая примета: досадный инцидент на свадьбе Потапа и Насти Каменских
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
Ученые нашли способ вылечить рак мозга
У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник
Шоу-бизнес

"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву

Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске. В город-курорт она приехала с красавицей-внучкой Полиной. Корреспондент "Дни.Ру" встретился с легендарной актрисой.
прочитано 1267 раз

Творческая встреча со Светланой Немоляевой в знаменитой железноводской Пушкинской галерее собрала аншлаг. Актриса рассказывала про детство, семью, карьеру, съемки в фильмах "Служебный роман" и "Гараж". В последнем ее партнером стал Валентин Гафт, сыгравший председателя правления кооператива Сидорина. С тех пор их связывает крепкая дружба и партнерство на экране.

ПО ТЕМЕ

Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

Накануне отъезда на кинофестиваль в Железноводск Светлана Немоляева снималась в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия". Каково же было ее удивление, когда в студии появился 83-летний Гафт! "Я была просто поражена, поскольку знаю, что Валя нездоров, что он не может ходить и ездит на коляске, – рассказала Светлана Владимировна. – Но что значит товарищеское отношение! Валя приехал, несмотря на болезнь".

"Я знаю, как ему было сложно, невыносимо сложно, – вздыхает Немоляева. – Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо – быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез. Я бесконечно ему благодарна. Он говорил какие-то слова, вспоминал наши роли в разных проектах. Такие партнеры, конечно, – счастье по жизни!"  

Фото: Феликс Грозданов, Дни.Ру

На кинофестивале "Герой и время" Светлана Владимировна призналась, что хотела бы, чтобы и у ее талантливой внучки Полины Лазаревой были такие же верные друзья и замечательные коллеги – ее карьера только начинается!

Автор: Феликс Грозданов26 мая 2019, 22:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Немоляева расплакалась на "Золотой маске"

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Спасибо тому, кто показал мне прекрасный сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/4K1CJI Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
Шоу-бизнес

Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах

Певица появилась на кинофестивале в откровенном наряде
Шоу-бизнес

Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты

Артистка появилась в таком наряде на светском мероприятии
Шоу-бизнес

Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы

Поклонники наперебой поздравляют пару

Гороскоп

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
Совет на выходные
Ушлого Лукашенко вывели на чистую воду

Фоторепортажи

Ослепительный Киркоров резко помолодел
Сияющая Кожевникова прошлась по красной дорожке с другим мужчиной
Модель продает "обнаженные" снимки богатым ради благотворительности
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru