"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву

Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске. В город-курорт она приехала с красавицей-внучкой Полиной. Корреспондент "Дни.Ру" встретился с легендарной актрисой.

Творческая встреча со Светланой Немоляевой в знаменитой железноводской Пушкинской галерее собрала аншлаг. Актриса рассказывала про детство, семью, карьеру, съемки в фильмах "Служебный роман" и "Гараж". В последнем ее партнером стал Валентин Гафт, сыгравший председателя правления кооператива Сидорина. С тех пор их связывает крепкая дружба и партнерство на экране.

Накануне отъезда на кинофестиваль в Железноводск Светлана Немоляева снималась в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия". Каково же было ее удивление, когда в студии появился 83-летний Гафт! "Я была просто поражена, поскольку знаю, что Валя нездоров, что он не может ходить и ездит на коляске, – рассказала Светлана Владимировна. – Но что значит товарищеское отношение! Валя приехал, несмотря на болезнь".

"Я знаю, как ему было сложно, невыносимо сложно, – вздыхает Немоляева. – Его привезли в инвалидном кресле, а для актера это немыслимо – быть таким, как он, а потом появиться в другом виде. И он довел меня до слез. Я бесконечно ему благодарна. Он говорил какие-то слова, вспоминал наши роли в разных проектах. Такие партнеры, конечно, – счастье по жизни!"

На кинофестивале "Герой и время" Светлана Владимировна призналась, что хотела бы, чтобы и у ее талантливой внучки Полины Лазаревой были такие же верные друзья и замечательные коллеги – ее карьера только начинается!