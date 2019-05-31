Задержанный за кражу известный актер удивил Корчевникова

Звезда российских сериалов Борис Хвошнянский стал гостем программы Бориса Корчевникова. В студи программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал, почему ушел от жены к актрисе.

Артист рассказал, что первую жену Ольгу он встретил еще в студенческие годы. По словам знаменитости, близкие отношения между ними начались только после выпуска, когда они оба попали в театр "Время".

"Ольга с первого взгляда показалась мне потрясающе красивой. Я долгое время нарезал круги вокруг нее и не решался подойти. Буквально заговорить не мог. Язык прилипал к небу, конечности холодели. Я дрожал и был ослеплен ее красотой совершенно", – рассказал Борис Хвошнянский в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Артист признался. Что ради возлюбленной готов был на настоящие безумства. В 1992 году он даже решился на кражу. Будучи на гастролях в Германии, Борис попытался вынести из супермаркета дорогой парфюм для избранницы и несколько рубашек себе и отцу. Однако охрана магазина его моментально вычислила и передала представителям правопорядка.

Хвошнянский рассказал ведущему ток-шоу "Судьба человека", что попал в полицию. На допросе у него спросили, почему он пошел на преступление. Артист рассказал стражам порядка, что в России пустые прилавки, поэтому народ голодает. Блюстители закона сжалились над актером и отпустили. Более того, Бориса отвезли к тому же магазину.

В студии программы "Судьба человека" Хвошнянский рассказал, что четыре года встречался с Ольгой до женитьбы. В 1998 году у них родился сын Марк. Однако через семь лет после свадьбы семья распалась. По словам Бориса, отношения постепенно себя изжили, он перестал быть интересен супруге. Ольге нужен был только ребенок.

На съемках фильма "Танцор" Борис Хвошнянский познакомился с популярной актрисой Юлией Шариковой. Эта не была любовь с первого взгляда, признается артист, сначала артистка ему даже не понравилась, но со временем он проникся ее обаянием.

"Я стал меньше времени уделять семье. Отношения портились. Оля начала чувствовать этот холодок. Она просто догадалась, что у меня появилась другая женщина", – сказал актер в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Борис Хвошнянский и Юлия Шарикова живут гражданским браком уже 15 лет. Вместе они воспитывают общую дочь.