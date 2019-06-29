Елену Захарову без макияжа возвели на пьедестал

На снимке знаменитость сидит с распущенными волосами в белом джемпере и мило улыбается. Сразу бросается в глаза, что на ее лице нет ни грамм косметики. Она рассказала, что сейчас находится в северной столице.
По ее словам, в Петербурге ей спать некогда. Хочется посетить все любимые места и, конечно, как можно больше гулять. "Но без отдыха никуда. После продолжительных прогулок приятно возвращаться в отель с прекрасным видом на город!", – отметила актриса.
Армия верных поклонников тут же начали писать хвалебные комментарии и осыпать Захарову искренними комплиментами. "Я вас сегодня видела. Какая вы красивая и очень милая, удачи вам!", "Лена, вы – прелесть!", "Какая хорошенькая и молоденькая девушка к нам в Питер приехела!", "Вы прекрасны!", – писали восхищенные пользователи сети.
"Не устаю повторять, какое красивое гладкое личико, такое сияющее, и глаза такой морской глубины!", – восторгалась фанатка.
Большинство подписчиков согласились с артисткой, что на отдыхе совершенно не до сна. "Точно, жалко каждую минуту!", "Да, так и есть! Хочется объять необъятное, а спать далеко за полночь!", – делились своим мнением поклонники.
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