Елену Захарову без макияжа возвели на пьедестал

Актриса Елена Захарова опубликовала в своем Instagram новый пост. Вероятно, звезда не ожидала, что обратная реакция публики будет настолько положительной.



На снимке знаменитость сидит с распущенными волосами в белом джемпере и мило улыбается. Сразу бросается в глаза, что на ее лице нет ни грамм косметики. Она рассказала, что сейчас находится в северной столице.

По ее словам, в Петербурге ей спать некогда. Хочется посетить все любимые места и, конечно, как можно больше гулять. "Но без отдыха никуда. После продолжительных прогулок приятно возвращаться в отель с прекрасным видом на город!", – отметила актриса.

Армия верных поклонников тут же начали писать хвалебные комментарии и осыпать Захарову искренними комплиментами. "Я вас сегодня видела. Какая вы красивая и очень милая, удачи вам!", "Лена, вы – прелесть!", "Какая хорошенькая и молоденькая девушка к нам в Питер приехела!", "Вы прекрасны!", – писали восхищенные пользователи сети.

"Не устаю повторять, какое красивое гладкое личико, такое сияющее, и глаза такой морской глубины!", – восторгалась фанатка.





Большинство подписчиков согласились с артисткой, что на отдыхе совершенно не до сна. "Точно, жалко каждую минуту!", "Да, так и есть! Хочется объять необъятное, а спать далеко за полночь!", – делились своим мнением поклонники.

