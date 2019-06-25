Округлившаяся Федорова рассказала о беременности

В Москве состоялось вручение традиционной премии "Мама года". Среди гостей церемонии были замечены Согдиана, Саша Савельева, Юлия Барановская. Но особое внимание привлекла к себе модель и телеведущая Оксана Федорова. Она слегка округлилась, и все шептались, что красавица-де снова в интересном положении.

У Оксаны Федоровой уже есть двое детей – семилетний сын Федор и дочь Елизавета, которой в июле исполнится шесть. "Когда я познакомилась со своим мужем, то он сразу сказал, что первым у нас родится мальчик, а потом девочка, так в итоге и вышло, – улыбается Федорова. – К первой беременности я подошла достаточно подготовленной, у меня уже был достаточный жизненный опыт, да и литературы много разной прочла. Поэтому мои ошибки были незначительными".

"Став мамой, я на какое-то время отказалась от светской жизни, сидела дома и чувствовала себя прекрасно, – улыбается Оксана. – Потом снова стала посещать мероприятия, порой брала с собой и сына. Но поняла, что ему тяжело пока находиться среди людей, в шуме, среди камер. Сегодня я в силу работы часто расстаюсь с детьми, но это не значит, что они не чувствуют моей любви. У нас есть семейные традиции, есть выходные, которые мы непременно проводим все вместе".

"Я никогда не стремилась быть идеальной мамой, – уверяет Оксана. – Просто хотела быть честной со своими детьми, воспитывать их в любви, помогать им развиваться. Федор, например, занимается спортом, увлекается хоккеем, а Лиза играет на пианино, рисует. Кроме того, дети у меня поют – не знаю, пригодится ли это в будущем, но мне хочется, чтобы они знали детский репертуар и развивали внутренний слух".