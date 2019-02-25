"Была бы на месте Меланьи": красотка Федорова о близком знакомстве с Трампом

Телеведущая Оксана Федорова рассказала о дружбе с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Звезда отметила, что могла навсегда остаться в Америке.

В 2002 году Федорова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная". После того как Оксана получила заветную корону, ее повезли знакомиться с Дональдом Трампом. Миллиардер был владельцем компании, организовавшей состязание красавиц.

Телеведущая, попав на 68-й этаж небоскреба в Нью-Йорке, долго не могла взять себя в руки. "Когда я поднялась, мне стало жутко, чувствуешь себя каким-то маленьким человечком среди этих… Нужно попытаться найти в себе эту силу, чтобы быть на равных, чтобы быть достойным собеседником, не показаться пустой внутри…" – призналась Федорова в программе "Душевный разговор с Жасмин".

По словам телеведущей, ее встреча с будущим главой США была очень дружеской. Оксану очень удивило поведение Дональда.

"Меня он поразил тем, что с таким уважением говорил о семье о своей. Сразу его дети пришли, познакомились. Тогда он не был женат. Он только познакомился со своей нынешней женой Меланьей", – вспомнила Федорова.

Певица Жасмин, которая вела интервью, очень заинтересовалась историей знакомства Оксаны и Дональда. "А вдруг ты была бы на месте Меланьи?" - предположила вокалистка.

Меж тем телеведущая отметила, что вполне довольна тем, как сложилась ее жизнь. "Да слава богу, что этого не случилось, боже упаси. Каждый на своем месте", – усмехнулась Оксана.

Федорова добавила, что какое-то время часто встречалась с Трампом. По условиям контракта она должна была сопровождать его на съемках и интервью. Однако через пять месяцев близкого сотрудничества Оксана поняла, что не может оставаться на чужбине. Она оставила титул, корону и вернулась в Москву.

"Когда я поняла, что это уже принимает серьезные обороты: или мне надо сейчас уезжать, или нужно оставаться и жить в Америке. Я поняла, что мне все нравится, но что-то было фальшивое и ложное в этой обстановке. Я решила вернуться. Я приняла решение развиваться и жить здесь", – заметила Оксана.