Тайна завещания Началовой: кому певица оставила состояние

Со дня смерти Юлии Началовой прошло более трех месяцев, но по закону вступить в наследство ее родные смогут только через полгода. Тогда можно будет снять деньги с банковских счетов, распорядиться движимым и недвижимым имуществом.

Нотариус, который занимается вопросами наследства, пояснил "Дни.ру", что в российском законодательстве существует семь очередей. В состав первой входят самые близкие родственники умершего – муж, дети, родители. Поскольку Юлия Началова на момент смерти была не замужем, ее состояние делится поровну между отцом Виктором Васильевичем, матерью Таисией Николаевной и дочкой Верой.

Однако так будет только в случае, если артистка не оставила завещания. В окружении Началовой судачат, что такая бумага была подготовлена – мол, звезда говорила, что жизнь непредсказуема, надо быть ко всему готовым. Существует ли завещание и где оно – предстоит выяснить родственникам и компетентным органам. Может, кому-то выгодно, чтобы оно пропало?

Есть основания полагать, что часть имущества певица завещала подруге и пресс-секретарю Анне Исаевой, чтобы отблагодарить за добрые дела. Ее исполнительница считала своей сестричкой и доверяла всецело.

Ранее Анна Исаева рассказала, что Юлия Началова не экономила на нарядах – в ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками. С просьбой подарить что-то из вещей эстрадной дивы к ее родителям обратились несколько подруг.

"Юля очень любила сумки, у нее целая коллекция, – отметила Анна. – Буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две – малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".