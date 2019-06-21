Тайна завещания Началовой: кому певица оставила состояние
Нотариус, который занимается вопросами наследства, пояснил "Дни.ру", что в российском законодательстве существует семь очередей. В состав первой входят самые близкие родственники умершего – муж, дети, родители. Поскольку Юлия Началова на момент смерти была не замужем, ее состояние делится поровну между отцом Виктором Васильевичем, матерью Таисией Николаевной и дочкой Верой.
Однако так будет только в случае, если артистка не оставила завещания. В окружении Началовой судачат, что такая бумага была подготовлена – мол, звезда говорила, что жизнь непредсказуема, надо быть ко всему готовым. Существует ли завещание и где оно – предстоит выяснить родственникам и компетентным органам. Может, кому-то выгодно, чтобы оно пропало?
Есть основания полагать, что часть имущества певица завещала подруге и пресс-секретарю Анне Исаевой, чтобы отблагодарить за добрые дела. Ее исполнительница считала своей сестричкой и доверяла всецело.
Ранее Анна Исаева рассказала, что Юлия Началова не экономила на нарядах – в ее квартире было несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками. С просьбой подарить что-то из вещей эстрадной дивы к ее родителям обратились несколько подруг.
"Юля очень любила сумки, у нее целая коллекция, – отметила Анна. – Буквально фанатела от них. Они у нее все классные. Мне больше всех нравились две – малиновая и ярко-зеленая. Я бы с удовольствием взяла на память о Юле одну из сумок".
Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Звезда вынуждена оставить работу
Поклонники прозрели и теперь буквально воспевают ее дар
Танцовщицу спустили с небес на землю
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Женюсь.
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Киркоров vs Майкл Джексон
Работа в женском коллективе
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Я переспал с родным братом
Жанна Фриске
Сделать ботокс
Брат оказался геем
Раннее облысение
Мачеха подкатывает к моему парню.
Как бороться с завистью?
Что меняет роспись?
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Конфликт в Чемодановке
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Мой батяня отымел мою жену...
Посоветуйте комедию
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
не будут строить храм в Екатеринбуре на месте парка!
Негры.
Вопрос админу
Прямая трансляция с Путиным
девушки убили мужчину ,за замечание не бросать бумажки.