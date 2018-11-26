Солистку группы "Винтаж" срочно увезли в больницу
Певица несколько дней жаловалась на плохое самочувствие, но не хотела отменять концерты. Артистка страдала от приступов удушающего кашля.
Несмотря на недуг, 24 и 25 ноября Плетнева дала два выступления. В своем Instagram-аккаунте Анна попросила поклонников простить ее за то, что не сможет давать автографы и фотографироваться.
"Принимая перед выходом на сцену микстуры и таблетки в увеличенных дозах, она глушила на непродолжительное время все симптомы, чтобы иметь возможность петь и общаться с публикой", – цитирует пресс-службу певицы InterMedia. При этом исполнительница наотрез отказывалась обращаться к врачу, надеясь, что организм сам справится с болезнью.
Однако недуг оказался коварным и буквально свалил с ног звезду. 26 ноября Анна почувствовала себя хуже, начала задыхаться и потеряла сознание. Плетневу увезли на скорой помощи в один из московских медицинских центров.
По предварительному прогнозу врачей, лечение певицы продлится несколько недель, если не возникнет осложнений. Судя по всему, ближайшие выступления артистки будут отменены.
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