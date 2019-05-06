Утяшева и Воля устроили маленькой дочери сумасшедшую вечеринку
В личном Instagram гимнастка опубликовала снимок с торжества и внушительных размеров обращение. Ляйсан Утяшева посвятила дочери много теплых слов.
Спортсетка поведала, что сегодня, 6 мая, ее маленькая София проснулась раньше всех и перемерила все платья, готовясь к мероприятию. А после, уже на празднике, ее наследница вволю наигралась с друзьями.
"Вы смеялись, веселились, прыгали, бросались мячами, кричали, запускали шарики в небо, катались с горок друг на друге и миллион всего, чтобы уехать домой вспотевшими, как будто были под дождем. Короче, у вас была сумасшедшая вечеринка!" – написала звезда.
Утяшева призналась, что долго не могла отвлечь дочку от игры. В итоге за весь вечер удалось сделать только один совместный снимок.
"Ты– такая умница. Ты уже такая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Ты – помощница. Ты столько знаешь, столько умеешь. А сколько еще у тебя впереди?!!! Мы тебя очень сильно любим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть!" – обратилась Ляйсан Утяшева к наследнице, которая как она надеется, когда-нибудь сама прочитает это ее сообщение в Сети.
Напомним, спортсменка Ляйсан Утяшева и ее муж шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года в Майами знаменитость родила сына Роберта, 6 мая 2015 родила дочь Софию.
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