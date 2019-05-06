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Как школьницу: Ляйсан Утяшеву прилюдно унизили

Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com
"Училка" Татьяна Гартман уличила гимнастку в неграмотности. Ляйсан Утяшева подверглась критике из-за неправильной постановки ударений в словах.
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Темой очередного выпуска шоу YouTube-канала "Училка vs ТВ" о русском языке стали существительные с неподвижным ударением. На сей раз под обстрел учителя русского языка попала в числе прочих Ляйсан Утяшева.

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

В появившемся в Сети новом видеоуроке "училка" словно школьницу унизила Ляйсан Утяшеву, подробно описав ее ошибки. По словам Гартман, спортсменка в интервью несколько раз произнесла "шарфОм" и "шарфАми", вместо "шАрфом" и "шАрфами".

Еще одним "героем" выпуска впервые стал Леонид Якубович. Ведущий шоу "Поле чудес" при описании загаданного слова допустил ошибку в слове "склады", поставив ударение на "ы". Это неверный вариант, так как в слове "склад" неподвижное ударение, поэтому его надо всегда ставить на букву "а".

Указала на ошибки в ударении "училка" и популярному видеоблогеру Юрию Дудю. Он заявил об умении "работать с людьми разных взглядов и разных возрастОв". Дело в том, что ударение в этом слове всегда ставится на первое "о".

Отметим, что Ляйсан Утяшеву ранее раскритиковали пользователи Сети. Они сочли, что жена шоумена Павла Воли слишком сильно похудела и ей следует остановиться. Напомним, ранее Ляйсан Утяшева призналась, что скинула десять килограммов благодаря собственной системе тренировок. 

Автор: Валерия Нарская6 мая 2019, 14:13
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