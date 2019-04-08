Сын Седоковой ест собачий корм и играет ногами на пианино
Снимок со своим главным сокровищем на руках Анна Седокова опубликовала в Instagram. Певица попыталась описать свою безграничную любовь к чаду и при этом вспомнила о его шалостях.
"Как можно сравнить с чем-то твою улыбку, сыночек? Как можно сказать, что я люблю тебя больше, когда ты таскаешь Марусю за хвост? Когда выливаешь воду из ваз на пол или кидаешь всю мамину косметику в наполненную ванну? Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково сильно! Что бы ты ни натворил в своей жизни!" – написала Седокова.
Как выяснилось, ее наследник также не прочь время от времени полакомиться собачьим кормом или порисовать маркером на полу съемной квартиры. Ремонт в недавно купленном жилье певица еще не завершила.
Кроме Гектора, у Анны Седоковой две дочери – Моника и Алина. С артисткой живут Гектор и Алина. Моника сейчас в США – ее увез отец. Анна Седокова долго не имела возможности видеться с девочкой. Певица потратила много денег на адвокатов, которые все же выбили разрешение на общение звезды с дочерью, пишет Teleprogramma.pro.
Напомним, что Анна Седокова недавно освоила профессию кондитера. В Instagram звезда разместила снимки, на которых держит в руках вафельные трубочки, сахарные персики и баночки со сгущенным молоком. Для фотосессии Анна выбрала яркие наряды с декольте. Она пригласила поклонников на презентацию выпечки и десертов. Позже стало известно, что певица открыла в Москве собственный бар и закатила шумную вечеринку по этому поводу.
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