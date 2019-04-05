Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Дело в том, что в жизни режиссера более 30 лет назад произошла трагедия – скоропостижно скончался его единственный сын Николай. Молодому человеку было всего 26 лет.
Умерший 4 апреля Георгий Данелия не скрывал, что всего себя отдавал любимой профессии, порой забывая о самом важном. "Николай не был здоров. Он умер из-за наркотиков. Трагедия сломала Георгия, он винил себя", – рассказала Токарева. Долгие годы, проведенные в муках совести сказались на здоровье режиссера.
По словам подруги мэтра кино, Данелия считал, что из-за работы не мог уделять наследнику достаточно времени, но очень его любил. Отметим, что вокруг смерти Николая до сих пор ходит много слухов. Некоторые утверждают, что он связался с сектой и перестал общаться с родителями.
Тяжело переживала смерть сына и его мать, гражданская жена Георгия Данелии – актриса Любовь Соколова. Режиссер и артистка прожили вместе около 27 лет. Причиной разлада в семье стало то, что мэтр кино ушел к другой женщине, актрисе Галине Юрковой.
Напомним, умер Данелия в возрасте 88 лет. Режиссера и сценариста похоронят на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним можно будет 9 апреля в столичном Доме кино, где состоится траурная церемония. В больнице, куда Георгия Данелию госпитализировали в феврале из-за воспаления легких, у него остановилось сердце.
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