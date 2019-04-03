Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 апреля 2019 года
"Две недели до новой жизни": Ани Лорак сделала заявление
После того как стало известно о проблемах в семейной жизни Ани Лорак, за которыми последовал развод, к жизни певицы приковано повышенное внимание поклонников и СМИ. Одна из самых привлекательных и голосистых исполнительниц на отечественной эстраде, пережив расставание с мужем, с головой ушла в работу.
Ани Лорак гастролирует с грандиозным шоу Diva по российским городам. Между выступлениями артистка умудряется сниматься, причем делает это со своей маленькой дочерью Софией. А еще записывает и презентует песни. Недавно Ани представила композицию "Сон", которую поклонники считают автобиографической. В ней есть такие слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно..." Говорят, именно из-за измены мужа Ани Лорак подала на развод.
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