Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину
Накануне, 2 апреля, исчезла Диана Арбенина, а точнее ее официальный аккаунт в популярной социальной сети Instagram. Для многочисленных поклонников артистки это стало потрясением. Диана пользовалась этой соцсетью регулярно: общалась с фанатами, публиковала фото и видео, объявляла о выступлениях. Арбенина постоянно была на связи с единомышленниками, но внезапно все прекратилось.
Певица записала видеообращение. Она заявила, что не удаляла аккаунт, и пообещала разобраться в ситуации. "Я не понимаю, почему так случилось. Само по себе это произойти не могло. Наверное, кому-то очень не нравится, что я живу на Земле, но думаю, мы разберемся. А пока буду выходить на связь в нашем снайперском аккаунте. Все равно доброта победит, ребята!" – не унывает Диана Арбенина.
Отметим, что певица находила время на новые публикации, несмотря на плотный график. На днях Диана Арбенина участвовала в презентации третьего сезона проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ, потом угощалась на пресс-завтраке премии Муз-ТВ, вечером поехала давать мастер-класс сиротам.
А недавно в "Олимпийском" состоялся юбилейный концерт группы "Ночные снайперы". Трудно поверить, но коллективу уже 25 лет!
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