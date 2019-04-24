Ведущую Первого канала срочно отправили рожать из-за осложнений
Журналистка родила сына в элитной клинике в середине апреля. Имя ребенка пара пока не разглашает. Зато Трегубова поделилась с подписчиками деталями родов: как оказалось, все прошло не так гладко.
Ведущая Первого канала заявила, что у нее начал развиваться гестоз – серьезное осложнение, которое может вызвать проблемы с внутренними органами. Врачи тут же вмешались в ситуацию и простимулировали роды.
"Сначала было страшно, конечно, но потом я собралась и доверилась своему врачу, с которым рожала и в прошлый раз", – отметила Трегубова. Она признала, что это были ее самые быстрые и легкие роды.
Ведущую поддерживал муж: он находился рядом и принимал активное участие в процессе. "И так увлекся процессом, что даже первый раз в жизни перерезал пуповину!" – добавила журналистка Первого канала.
Трегубова заявила, что до сих пор волнуется за малыша, хотя и считает себя опытной мамой. "Нужно сделать все возможное, чтобы ребеночку было комфортно!" – считает она.
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