Ведущая Первого канала родила четвертого ребенка
О том, что у нее появился четвертый ребенок, Анастасия Трегубова объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная ведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлена на больничной койке держащей в руках новорожденного. Рядом с ней снят супруг, который, по всей видимости, не отходил от жены на протяжении всего процесса.
Малыш появился на свет в одном из столичных перинатальных госпиталей. "Сегодня я стала мамой в четвертый раз! 😁🤰😁 Каково это? Также, как и в три предыдущих раза – волнительно, по – новому и как в первый раз! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)," – объявила счастливая Анастасия Трегубова. Затем она поблагодарила фотографа и команду врачей, помогавших появиться на свет ее ребенку.
Кстати, интересно, что телеведущая не написала, кто именно у нее родился: мальчик или девочка. Возможно, будучи в крайне эмоциональном состоянии она забыла указать эту деталь, а может быть, предпочла пока не озвучивать это.
Одними из первых Анастасию Трегубову поздравили знаменитости. Так, продюсер Яна Рудковская написала: "Поздравляем ! Счастье ❤🙏🏻😇", "Урааааааа!!! Растите большие!!!" – пожелала ее коллега Светлана Зейналова, "Настюша! Поздравляю, дорогая! ❤❤❤ ❤❤❤Пусть малыш растем здоровым и счастливым!" – поздравила ведущая и киновед Екатерина Мцитуридзе.
Напомним, о беременности Анастасии Трегубовой стало известно в декабре 2018 года. У 35-летней сотрудницы Первого канала подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и годовалая дочь Ника.
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