Стала известна причина внезапного развода звезды "Дома-2"
Лена опубликовала в соцсети пост о мошенничестве. Одним из комментаторов оказался бывший супруг художницы. "Горжусь, кисонька, тобой. Ты умница", — написал он. Звезда телестройки резко ответила экс-избраннику.
Поклонникам сразу стало понятно, в чем причина развода. "Нужно было гордиться, когда я была твоей женой. Теперь восхищайся той, с которой ты переписки вел", – заявила Хромина в микроблоге.
Фолловеры поняли, что бывший супруг экс-участницы шоу "Дом-2" общался с другой девушкой, находясь в браке. Подписчики обрушились на экс-возлюбленного девушки. Однако это ему не понравилось. "Я что, за интернет плачу, чтобы меня тут обсерали что ли?!", – написал оскорбленный бывший муж Хроминой.
Напомним, звезда телестройки вышла замуж в конце прошлого года. Влюбленные сыграли свадьбу в Доминикане, и Лена продемонстрировала подписчикам красивые снимки в белом платье на фоне пляжа. Однако уже в конце февраля экс-участница шоу "Дом-2" ошарашила поклонников известием о разводе, не называя его причину.
Пользователи Сети отметили, что после развода звезда шоу "Дом-2" сильно изменилась. Хромина стала больше работать и коротко постриглась. Подписчики Лены уверены, что она обязательно скоро встретит новую любовь.
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