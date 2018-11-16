Звезда "Дома-2" выдала интимную тайну подруги

Звезда телепроекта "Дом-2" раскрыла тайну Лены Хроминой. Ольга Жарикова заверяет, что Лена вернулась к своему бывшему возлюбленному, с которым и заключила брак.

Сама Лена Хромина тщательно скрывает, за кого она вышла замуж. Единственное, чего удалось добиться от нее бывшим коллегам по проекту - туманных намеков.

Однако неожиданно проговорилась подруга Лены – звезда "Дома-2" Ольга Жарикова. По ее словам, экс-участница связала свою жизнь с бывшим возлюбленным из Липецка – Мишей Александровым.

Жарикова рассказала, что Лена давно хотела вернуться в родной город и помириться с Мишей. "Думаю, Лена вышла замуж за бывшего. Она же сама не раз говорила о том, что хочет вернуться к нему в Липецк и как ей сложно.Конечно, у нее был еще один мужчина, но расписаться с ним она точно не могла, потому что он женат", – заявила Ольга изданию Dom2Life.ru.

Как напоминает издание, Хромина зарегистрировала брак 15 ноября именно в Липецке. Так что, по крайней мере одно предположение Ольги подтвердилось. Официальных заявлений о замужестве Лены пока не последовало.

Напомним, Ольга Жарикова после того, как покинула телестройку, не стала задерживаться в Москве. Она приняла решение уехать в родной город.

В Петербурге Ольга сразу же сняла апартаменты – квартиру-студию с весьма дорогим ремонтом. По ее рассказам, аренда квартиры обходится каждый месяц в 25 тысяч рублей. Жарикова подчеркивает, что в будущем хочет перебраться поближе к центру.