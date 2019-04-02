"Между нами пробежала искра": влюбленный Алексей Воробьев о чувствах к Рите Оре
Артист стал гостем программы Hidden Truth Show шоумена Джима Бресло, которая транслируется в Лос-Анджелесе. В откровенной беседе с ведущим Алексей Воробьев признался в чувствах.
Несколько месяцев назад вокалист столкнулся на премии АМА с известной на весь мир артисткой Ритой Орой. Воробьеву она показалась невероятно красивой.
"Конечно, между нами пробежала искра, – заметил Алексей. - Она прошла мимо меня, когда я давал интервью, я понял, что она сейчас уйдет. И я подумал: "Нет, она не уйдет". Так что я побежал за ней".
Певец последовал за красавицей, но немного опоздал: девушка зашла в лифт, и двери за ней медленно закрывались. По словам Воробьева, Ора заметила его и даже помахала ему, прежде чем створки сомкнулись.
Алексей не терял надежды, он вызвал соседний лифт и спустился на парковку. Риты уже не было в поле его зрения, однако чуть поодаль он заметил машину, которая собиралась уезжать. Артист рванул к автомобилю.
"Окна были темными, но я понял: она там. Я остановил машину, постучал в окно, она его открыла, и я сказал: "Привет, ты мне понравилась, не хотела бы ты сходить со мной на ланч?" Она согласилась. Потом я сказал: "Я не буду беспокоить тебя, дай мне номер своего менеджера", – продолжил Алексей Воробьев.
Артист с сожалением отметил, что помощник британской певицы не ответил на его сообщения. Меж тем вокалист надеется, что Рита Ора его запомнила и сама захочет выйти на связь. Алексей Воробьев понимает, что вел себя странно, он посоветовал поклонникам не бояться "делать тупые вещи в жизни".
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