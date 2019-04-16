Стриптизерша из шоу "Дом-2" восстановила девственность

Бывшая участница телестройки решилась на перемены. Звезда шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей восстановила невинность.

Блондинка собралась с духом и легла под нож хирурга. За процедуру пришлось заплатить немалые деньги, однако результат, по мнению девушки, того стоил. Бывшая жительница шоу "Дом-2" хочет вновь быть "чистой".

"Все болит, заживать будет около недели только. Сейчас у меня ощущение тугости и боли, зато я опять девственница!" – рассказала Кочервей.

Анастасия призналась, что начинает жизнь с чистого листа. Недавно она совершила каминг-аут: призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Звезда шоу "Дом-2" больше не вступает в интимные отношения с мужчинами. С некоторых пор она встречается только с девушками.

Какую именно гименопластику сделала – краткосрочную или долгосрочную, Анастасия не рассказывает. Также она не объяснила будет ли она вновь лишаться невинности. Об этом сообщает Dom2Life.ru.

Напомним, на шоу "Дом-2" Анастасия Кочервей приобрела не лучшую репутацию. Более того в определенных кругах блондинку знают под псевдонимом Бритни. Под этим именем она много лет танцевала стриптиз. Также ходят слухи, что экс-участница шоу "Дом-2" подрабатывала в сфере интимных услуг.