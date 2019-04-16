"Оставь его в покое!": ведущая жестко осадила пышку из "Дома-2"

В семейной жизни одной из самых ярких пар телепроекта наступил непростой период. Супруги попросили совета у других участников шоу "Дом-2".

Александра Черно призналась, что Иосиф Оганесян не хочет озвучивать собственные мысли и планы, потому что боится. "Он мне не может донести то, что он хочет, потому что думает, что мне это не понравится. Тогда я думаю, что у него нет идей, и навязываю ему свои", – пожаловалась участница проекта.

Ведущая Ольга Орлова предложила ей дать супругу время на то, чтобы он сформулировал свои мысли. "А ты можешь его просто оставить в покое? Дай ему время, чтобы идеи сами к нему пришли", – сказала она. Черно пообещала подумать над этим.

С Орловой согласились многие пользователи. "Оставь человека в покое. Идейная нашлась. Достала мужчину", "Ольга правильно сказала. Не навязывай ему своих идей", "Какие она идеи может ему подсказать? Она сама ничего не делает", – написали комментаторы.