"Оставь его в покое!": ведущая жестко осадила пышку из "Дома-2"
Александра Черно призналась, что Иосиф Оганесян не хочет озвучивать собственные мысли и планы, потому что боится. "Он мне не может донести то, что он хочет, потому что думает, что мне это не понравится. Тогда я думаю, что у него нет идей, и навязываю ему свои", – пожаловалась участница проекта.
Ведущая Ольга Орлова предложила ей дать супругу время на то, чтобы он сформулировал свои мысли. "А ты можешь его просто оставить в покое? Дай ему время, чтобы идеи сами к нему пришли", – сказала она. Черно пообещала подумать над этим.
С Орловой согласились многие пользователи. "Оставь человека в покое. Идейная нашлась. Достала мужчину", "Ольга правильно сказала. Не навязывай ему своих идей", "Какие она идеи может ему подсказать? Она сама ничего не делает", – написали комментаторы.
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