Муж привел к малолетней дочери Кравец стриптизершу из "Дома-2"

Алена Кравец рвет и мечет: мало того, что она не может жить с дочерью Даниэллой под одной крышей, так еще и муж привел в их когда-то семейное гнездышко молодую любовницу. Светская львица намерена избавить наследницу от общения с новой зазнобой супруга. прочитано 442 раза Добрые люди нашептали Алене, мол, ее пока еще муж бизнесмен Руслан Кравец поселил в их роскошном особняке на Рублевке красотку-блондинку. Его новая девушка уже почувствовала себя полноценной хозяйкой апартаментов: планирует ремонт, выбирает мебель и занимается воспитанием наследницы Кравец – Даниэллы. ПО ТЕМЕ Прожженная Кравец оказалась дочкой легендарной Вишневской "Не Алена и не Кравец!": светскую львицу разоблачили в полиции Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым Светская львица выяснила, что незнакомку зовут Анастасия Кауфман. О ней мало что известно, однако сама Анастасия рассказывает, что недавно вернулась из Лондона. На чужбине она якобы окончила престижный колледж, а в Москву вернулась, чтобы начать свое дело. В последнее время Кауфман везде сопровождает предпринимателя и даже представляется его будущей женой. Ради безопасности дочери Алена решила выяснить правду о сопернице. Светская львица обратилась к редакторам программы "На самом деле" Первого канала с просьбой провести журналистское расследование. Информация, которую раскопали репортеры, заставила Кравец вздрогнуть. Выяснилось, что муж Алены привел в дом, где живет их малолетняя дочь, стриптизершу. Настоящее имя новой любовницы Руслана – Анастасия Кочервей. Девушка известна благодаря участию в скандальном проекте "Дом-2", естественно, никакого зарубежного образования у нее нет. На телестройке блондинка заслужила не лучшую репутацию, поэтому и сменила фамилию, надеялась, что ее никто не узнает. К слову, в определенных кругах Кочервей знают под псевдонимом Бритни. Под этим именем Анастасия много лет танцевала стриптиз. Узнав о прошлом зазнобы Кравец прямо в студии "На самом деле" заявил, что не намерен продолжать какие-либо отношения с девушкой такого уровня. Анастасия молила о прощении на коленях, однако бизнесмен был непреклонен.

27 февраля 2019, 15:11 Автор: Руслана Алексеева