"На женщину уже смахивает": 19-летняя дочь Маликова ужаснула постаревшим видом
Недавно наследница музыканта отправилась в Париж. В Instagram девушка разместила три фотографии, на которых запечатлена на балконе на фоне Эйфелевой башни.
Стефания Маликова позирует в белой блузке и сером пиджаке в полоску. Строгий образ она решила дополнить маленькими серьгами в форме сердца. "Шлю поцелуи. Я так счастлива!" – поделилась дочь композитора.
Пока одни подписчики осыпали ее комплиментами, другие заявили, что девушка выглядит гораздо старше 19 лет. "Как в 18 выглядеть на 39", "На женщину уже смахивает", "Не даешь ей 20, выглядит на 30. Ужас", "Страшная", – написали они.
По мнению пользователей, Стефания Маликова увлеклась косметическими процедурами и больше не похожа на саму себя. "Извините, но девушки ее возраста так не выглядят. Какие 18? 40 лет. Лицо натянуто. Нет натуральности", "Что с верхней губой?", "Губы, щечки – укольчики? Зачем?" – интересовались комментаторы.
Ранее косметолог Мадина Байрамукова внимательно изучила фотографии дочери Дмитрия Маликова и пришла к выводу, что девушка обратилась к специалистам, чтобы увеличить губы. Несмотря на это эксперт отметила, что подобные вмешательства только подчеркнули ее красоту, передает StarHit. Сама Стефания отрицает все слухи о помощи косметологов.
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