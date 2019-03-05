Жизнь малолетней дочки Кравец превратилась в ад после насилия в туалете

Сердце обливается, когда узнаешь, в каком аду живет единственная дочь главной светской львицы Москвы Алены Кравец. Отец-олигарх не позволяет ей видеться с мамой, в школе над ней цинично надругались старшеклассницы, а теперь еще и руководство учебного заведения покрывает преступниц.

"Мою доченьку Даниэллу запугали и заставили себя оклеветать, – рыдает Алена. – Ее вынудили признаться в краже, которую она не совершала, потребовали давать письменные показания и делать нелепые признания. Причем родителям про это безобразие не было сообщено".

Кравец уверена, что руководство элитного учебного заведения просто пытается замять скандал, который случился недавно. Старшеклассницы заперли дочку Алены в туалете и надругались над ней, обрезав роскошные длинные белокурые волосы. Теперь же хотят выставить в негативном свете саму пострадавшую.

"Они хотят скрыть это злодеяние, потому что родители старшеклассниц – влиятельные и богатые люди, а с ними ссориться школе не с руки, – считает Алена Кравец. – Но я не дам спуска. Я уже прорвалась в эту школу и навела там шороха. Конечно, написала заявление в полицию на эту восьмиклассницу. Здоровая лошадь издевалась над маленьким ребенком!"

"Подростки держали Даниэллу и стригли ее, а она кричала и рыдала от ужаса. У ребенка страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю – мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону", – ранее рассказала Алена Кравец "Дни.ру".