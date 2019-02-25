Обористая Кравец оказалась дочкой легендарной Вишневской
Зваться Кругликовой Алене никогда не нравилась – она всегда хотела быть звездой, а для звезды нужно что-то более звучное. К счастью, у мужа Руслана оказалась более звучная фамилия – Кравец. Ее-то и взяла девушка, чтобы сделать успешную карьеру.
Но сегодня, когда семейная жизнь дала трещину, Алена Кравец все чаще задумывается над тем, что поменять фамилию и все документы с ней на материнскую – хочет стать Аленой Вишневской. Ведь муж-миллионер изменил красавице, и ей тяжело простить предательство...
"Моя мамочка Ольга Вишневская – личность легендарная, – призналась Кравец корреспонденту "Дни.ру". – Она работает преподавателем в МГТУ имени Баумана и считается преподавателем высокого класса, который готовит высококлассных специалистов".
"Мама – человек очень высокообразованный, строгих правил, – продолжает Алена. - А я – довольная экзальтированная особа, как все знают, но иначе ведь в шоу-бизнесе, наверное, и нельзя".
Ранее в интервью "Дни.Ру" Алена призналась: "Имя "Елена" мне не подходит по энергетике, я с детства ассоциировала себя только с Аленой, так же и просила себя всегда называть. Если бы было больше времени, давно переделала бы все документы, но как подумаю про эту бумажную волокиту, страшно становится".
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