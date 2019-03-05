На грани выживания: дочь и внучка лидера "Кар-Мэн" прозябают в нищете

Дочь и шестилетняя внучка лидера популярной в 90-е группы "Кар-Мэн" прозябают в нищете. Сергей Лемох отказывает им в помощи даже на лечение.

Лидер группы "Кар-Мэн" даже не видел свою внучку, хотя Марине уже исполнилось шесть лет. Девочка живет с 80-летней прабабушкой, которая едва перемещается по квартире. Ребенку приходится выполнять всю работу по дому.

С продуктами в бывшей семье лидера "Кар-Мэн" тоже беда. Живут на скудную пенсию прабабушки Талины Ивановны. Однако порой, даже если есть деньги, женщина не в силах дойти до магазина. Вдобавок в доме нет условий, чтобы помыться. По словам девочки, в бак набирается вода, и тогда она моется. Зимой вода холодная, и о гигиенических процедурах речи не идет. Пожилая женщина и ребенок нуждаются в медицинской помощи.

Тем временем Сергей Лемох отдыхает за границей. Талина Ивановна неоднократно просила его о помощи, признавая, что певец – их последняя надежда. Женщина иногда звонит лидеру "Кар-Мэн", однако поддержки от него так ни разу и не получила. Лемох все обещает перезвонить...

Дочь лидера "Кар-Мэн" Людмила уже полгода лечится в клинике от алкогольной и наркозависимости. По словам Талины Ивановны, Сергей относился к дочери с пренебрежением и даже отвращением. Всегда сомневался – родная ли, часто бил и унижал ее.

Когда Людмиле было 20 лет, лидер "Кар-Мэн" ушел из семьи и лишил денежной поддержки. Через пять лет от рака умерла ее мать Наталья – первая жена Сергея. Не в силах справиться с потерей, девушка начала пить. Людмила оказалась на грани жизни и смерти, но лидер "Кар-Мэн" не пришел на помощь.

Врачи говорят, что вылечиться Людмиле поможет простое отцовское внимание. Однако та сомневается, что дождется этого от лидера "Кар-Мэн". Она считает, что Лемох скрывает этот факт биографии из-за стыда: известная фамилия – и детей бросил. Впрочем, надеяться на то, что отношение лидера "Кар-Мэн" переменится, Людмила не перестает, передает Пятый канал.