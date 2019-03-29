ТНТ попал под раздачу из-за грязного секса
Жителя Санкт-Петербурга оскорбила сцена, в которой полицейский и его возлюбленная занимаются сексом с применением табельного пистолета. Мужчина заявил, что этот эпизод порочит российскую полицию, а просмотр серии "Мертвого озера" принес ему нравственные страдания.
Вячеслав Кобец потребовал, чтобы телеканал ТНТ принес извинения и выплатил ему компенсацию в размере 50 тысяч рублей. "Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД", – цитирует его сетевое издание m24 со ссылкой на РИА Новости.
Продюсер сериала Данила Шарипов ответил на обвинения. По его словам, члены съемочной группы удивились, узнав, что эта сцена вызвала такую реакцию у зрителя. Продюсер уточнил, что "Мертвое озеро" относится к таким жанрам, как северный нуар и триллер, и предусматривает наличие жестких, откровенных эпизодов.
После заявления создатели проекта добавили к каждой серии письменный отказ от ответственности – дисклеймер. Они указали, что в произведении содержатся сцены, которые особо впечатлительным зрителям смотреть не следует, сообщает URA.ru.
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