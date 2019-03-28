Пять лет издевательств: Первый канал обнародовал грязный скандал в семье известного актера
Стюардесса Анастасия Нефедова несколько лет состояла в гражданском браке с Андреем Андреевым, который является сыном знаменитого артиста. Сейчас девушка одна воспитывает трехлетнюю дочь от бывшего возлюбленного. В ток-шоу "Пусть говорят" она рассказала, что много лет терпела побои.
"Все наши проблемы начались тогда, когда я узнала, что у него есть гражданская супруга вторая. Он сказал, что они давным-давно расстались, просто она осталась без бюджета и он ее поддерживает", – пояснила Анастасия.
Она рассказала, что Андреев-младший жил на две семьи. У него есть пятилетняя дочь от другой женщины. Нефедова добавила, что за три года ни актер Вадим Андреев, ни его жена так и не познакомились внучкой. Более того, ее бывший гражданский муж даже не пытался познакомить ее с семьей.
На съемочной площадке "Пусть говорят" появилась мать Анастасии – Ирина Нефедова. Она заявила, что несостоявшийся зять избивал не только ее дочь, иногда она тоже попадала под горячую руку.
"Человек-абьюзер. Он наслаждается тем, что он уничтожает физически, материально, морально растаптывает, ему важно спровоцировать скандал, ему важно причинить боль", - говорила Нефедова старшая.
Меж тем сам Андрей Андреев, который находился за кулисами, утверждает, что тещу и пальцем не трогал, а вот экс-возлюбленную один раз все же ударил. По его словам, Анастасия получила за дело. "Я ей один раз дал пощечину в Краснодаре", – сообщил Андреев-младший.
Сейчас интересы Анастасии Нефедовой защищает известный адвокат Екатерина Гордон. "Ставить под сомнение факт избиения не стоит, потому что есть уже административное взыскание – это не первый привод. Это заявление очередное, сейчас идет вопрос об уголовной ответственности", – рассказала юрист в программе "Пусть говорят" Первого канала.
Редакторы ток-шоу связались по телефону с самим Вадимом Андреевым. Артист считает, что несостоявшаяся невестка положила глаз на его имущество.
"Там кроме корысти ничего ей не движет. Для меня это ясно. Она, собственно, это особо не скрывает. У нее проскальзывает навязчивая идея, что все достанется Соне, нашей вот этой внучке. Кому что достанется, разговора нет. Мы пока, слава Богу, живы-здоровы с женой. И почему-то идет какой-то разговор о каком-то потенциальном наследстве. Почему я должен какие-то квартиры покупать?" – рассказал Вадим Андреев корреспонденту "Пусть говорят".
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