Не только скандалы и проблемы в личной жизни привлекают публику, любящую следить за жизнью знаменитостей. Широкую общественную реакцию вызывают и проблемы со здоровьем у звезд. Всего этого у певцов, ведущих и актеров каждый день в избытке."Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года.



Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева

Поклонники продолжают переживать за состояние здоровья российских звезд. На этот раз хвататься за сердца заставил народ ведущий Юрий Николаев.

Стало известно, что он попал в больницу после того, как упал в обморок. Дескать, Юрию Николаеву стало плохо, он потерял сознание и сильно ударился головой. Диагноз, который, согласно сообщениям СМИ, поставили ведущему врачи, оказался пугающим.



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