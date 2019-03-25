Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года
Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
Поклонники продолжают переживать за состояние здоровья российских звезд. На этот раз хвататься за сердца заставил народ ведущий Юрий Николаев.
Стало известно, что он попал в больницу после того, как упал в обморок. Дескать, Юрию Николаеву стало плохо, он потерял сознание и сильно ударился головой. Диагноз, который, согласно сообщениям СМИ, поставили ведущему врачи, оказался пугающим.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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