Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару
На днях на своей официальной странице в Instagram София Ротару опубликовала фотографию внука Анатолия и поздравила его с днем рождения. "Дорогой мой внук! С днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем! ❤️" – написала певица.
В приложении Stories появились фотографии с праздника. Судя по снимкам, была там и София Михайловна. Для мероприятия исполнительница выбрала лаконичный черно-белый наряд.
В Сети бурно отреагировали на фото Ротару. По словам наблюдательных поклонников, артистка резко сдала: несмотря на счастливую улыбку, выглядит усталой и нездоровой. Кто-то даже разглядел мешки под глазами певицы.
Говорят, что София Ротару не выступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. У артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Судачат также, будто это выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.
Напомним, что в 2018 году Софии Ротару стало плохо на корпоративе – случился гипертонический криз. После этого у артистки начались проблемы с памятью, она перестала узнавать собственных помощников.
Врачи предположили, что София Ротару перенесла на ногах множество сердечных приступов. Сама певица утверждала, что отказ от корпоративов и престижных музыкальных фестивалей продиктован нежеланием накалять обстановку между Россией и Украиной.
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