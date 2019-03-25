Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару

Недавно появилась информация о том, что медики спасают Софию Ротару от опасной болезни химиотерапией. Видимо, лечение проходит успешно – артистка смогла посетить день рождения любимого внука.

На днях на своей официальной странице в Instagram София Ротару опубликовала фотографию внука Анатолия и поздравила его с днем рождения. "Дорогой мой внук! С днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем! ❤️" – написала певица.

В приложении Stories появились фотографии с праздника. Судя по снимкам, была там и София Михайловна. Для мероприятия исполнительница выбрала лаконичный черно-белый наряд.

В Сети бурно отреагировали на фото Ротару. По словам наблюдательных поклонников, артистка резко сдала: несмотря на счастливую улыбку, выглядит усталой и нездоровой. Кто-то даже разглядел мешки под глазами певицы.

Говорят, что София Ротару не выступает и не посещает светские мероприятия из-за проблем со здоровьем. У артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Судачат также, будто это выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.

Напомним, что в 2018 году Софии Ротару стало плохо на корпоративе – случился гипертонический криз. После этого у артистки начались проблемы с памятью, она перестала узнавать собственных помощников.

Врачи предположили, что София Ротару перенесла на ногах множество сердечных приступов. Сама певица утверждала, что отказ от корпоративов и престижных музыкальных фестивалей продиктован нежеланием накалять обстановку между Россией и Украиной.